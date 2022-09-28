У рамках чорноморської зернової ініціативи експортовано понад п'ять мільйонів тонн українського продовольства

Із українських портів у вівторок вийшли дев'ять суден із понад 300 тис. тонн продовольства, отримавши дозвіл на це від спільного координаційного центру (СКЦ), повідомляє ООН.

"СКЦ інформує, що дев'ять суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 344 643 тонни зерна та іншої продукції АПК в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Суховантажі Maran Excellence (66 тис. тонн ячменю, 32,6 тис. тонн пшениці, 16 тис. тонн кукурудзи) та Chios Sunrise (42,6 тис. тонн кукурудзи та 11 тис. тонн пшениці) вирушили до Іспанії, судна Sara (8 тис. тонн соєвих бобів) та Nimet Torlak (17 325 тонн пшениці) – до Туреччини, пояснили в ООН.

Судно Nazenin доставить до Франції 30 350 тонн ріпаку, Peace M - до Румунії 24 718 тонн кукурудзи, Leader M - до Болгарії 8,8 тис. тонн гранул із лушпиння соняшника.

Крім того, суховантажне судно Irene Madias перевозить 60 тис. тонн кукурудзи до Республіки Корея, судно Nord Vind - 27 250 тонн пшениці до Тунісу.

"Станом на 27 вересня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 5 250 578 тонн. Загалом на цей час було дозволено рух 476 суден - 245 на прибуття в українські порти та 231 - на вихід із них", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.