Події

07:21 28.09.2022

Минулої доби від обстрілів постраждали понад 40 населених пунктів

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Минулої доби від обстрілів постраждали понад 40 населених пунктів

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів постраждали понад 40 населених пунктів, серед них Харків, Слов'янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар'їнка, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 105 обстрілів з РСЗВ. Російські окупанти б’ють і по цивільних об’єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в середу вранці.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках агресор обстрілював населені пункти з танків, мінометів та артилерії різних типів:

на слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка;

на краматорському напрямку – Рідкодуб, Катеринівка і Старий Караван;

на бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка та Роздолівка;

на авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка та Парасковіївка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них - Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів БПЛА.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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