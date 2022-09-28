ЗС України відбили атаки в районах Зайцевого, Майорська, Залізного, Миколаївки Другої, Первомайського, Побєди, Новомихайлівки та Безіменного

За цю добу українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 ворога", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в середу вранці.

Також ракетними військами та артилерією було уражено 12 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів ППО та радіоелектронної боротьби, серед них автоматизована станція перешкод "Житель". Загальні втрати ворога уточнюються.

"У російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво російської федерації, одночасно з частковою мобілізацією, продовжує заходи так званої "самомобілізації". До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини", - зазначають у Генштабі.