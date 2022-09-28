Події

07:17 28.09.2022

ЗС України відбили атаки в районах Зайцевого, Майорська, Залізного, Миколаївки Другої, Первомайського, Побєди, Новомихайлівки та Безіменного

1 хв читати
ЗС України відбили атаки в районах Зайцевого, Майорська, Залізного, Миколаївки Другої, Первомайського, Побєди, Новомихайлівки та Безіменного

За цю добу українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 ворога", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в середу вранці.

Також ракетними військами та артилерією було уражено 12 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів ППО та радіоелектронної боротьби, серед них автоматизована станція перешкод "Житель". Загальні втрати ворога уточнюються.

"У російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво російської федерації, одночасно з частковою мобілізацією, продовжує заходи так званої "самомобілізації". До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини", - зазначають у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:21 28.09.2022
Минулої доби від обстрілів постраждали понад 40 населених пунктів

Минулої доби від обстрілів постраждали понад 40 населених пунктів

19:21 27.09.2022
Окупанти продовжують намагатися встановити контроль над Донецькою областю та утримати захоплені території на півдні і сході України

Окупанти продовжують намагатися встановити контроль над Донецькою областю та утримати захоплені території на півдні і сході України

18:38 27.09.2022
ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, завдано 10 авіаударів, підтверджено ураження 7 скупчень живої сили та військової техніки противника – Генштаб ЗСУ

ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, завдано 10 авіаударів, підтверджено ураження 7 скупчень живої сили та військової техніки противника – Генштаб ЗСУ

09:32 27.09.2022
Окупанти за добу втратили в Україні майже 550 військових, 16 танків та літак – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу втратили в Україні майже 550 військових, 16 танків та літак – Генштаб ЗСУ

08:03 27.09.2022
Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район, випущено майже 90 снарядів, постраждало 3 громади

Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район, випущено майже 90 снарядів, постраждало 3 громади

07:42 27.09.2022
За добу ЗС України відбили атаку противника в районі 7 населених пунктів, українською авіацією завдано 28 ударів

За добу ЗС України відбили атаку противника в районі 7 населених пунктів, українською авіацією завдано 28 ударів

07:29 27.09.2022
За добу окупанти завдали 9 ракетних та 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів по більш ніж 50 населеним пунктам

За добу окупанти завдали 9 ракетних та 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів по більш ніж 50 населеним пунктам

18:50 26.09.2022
Українська авіація вразила 13 місць дислокації окупантів та їхньої техніки і п'ять позицій ЗРК - Генштаб

Українська авіація вразила 13 місць дислокації окупантів та їхньої техніки і п'ять позицій ЗРК - Генштаб

18:46 26.09.2022
Окупанти завдали двох ракетних та чотирьох авіаударів по Україні за добу - Генштаб

Окупанти завдали двох ракетних та чотирьох авіаударів по Україні за добу - Генштаб

18:43 26.09.2022
Окупанти посилили фільтраційні заходи в зайнятих регіонах України – Генштаб

Окупанти посилили фільтраційні заходи в зайнятих регіонах України – Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував гарні новини з фронту

Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

Руйнівні наслідки мають настати для Росії навіть після заяв про анексію та ядерного шантажу – Зеленський у Гарвардському університеті

Росія не може залишатися членом Ради безпеки ООН із правом вето

Спроба анексії українських територій поставить президента РФ одного проти всього людства

ОСТАННЄ

За добу українські військові знищили 58 окупантів, 78 одиниць техніки

У результаті обстрілу Нікополя було пошкоджено будинки, газопроводи та лінії електропередач

В Осло вирішили підвищити рівень безпеки на об'єктах на континентальному шельфі

У вівторок окупанти обстріляли Середино-Будську громаду

США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд

Зеленський привітав Джорджу Мелоні та її партію з перемогою

Зеленський анонсував гарні новини з фронту

Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

Руйнівні наслідки мають настати для Росії навіть після заяв про анексію та ядерного шантажу – Зеленський у Гарвардському університеті

Росія не може залишатися членом Ради безпеки ООН із правом вето

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА