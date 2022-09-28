Події

07:03 28.09.2022

Руйнівні наслідки мають настати для Росії навіть після заяв про анексію та ядерного шантажу – Зеленський у Гарвардському університеті

2 хв читати
Руйнівні наслідки мають настати для Росії навіть після заяв про анексію та ядерного шантажу – Зеленський у Гарвардському університеті

Президент України Володимир Зеленський висловився за застосування превентивних заходів проти керівництва Росії після заяв про анексію українських територій і ядерного шантажу.

"Росія заговорила про ядерну зброю. Російські пропагандисти говорять іще голосніше, ніж раніше, що на удари та анексію чекає не лише наша держава, а й інші – від Казахстану до країн Балтії, від Грузії до Молдови та Польщі", - заявив він, виступаючи у вівторок через відеозв'язок перед студентами та викладачами Гарвардського університету.

"Російський президент знову каже – і дуже відверто, до речі, – про те, що йому хочеться зламати зернову експортну ініціативу, від якої залежить продовольча безпека десятків мільйонів людей. Подивіться на ситуацію з атомними об'єктами України. Вперше в історії атомну станцію обстріляли з танків прямою наводкою. Вперше в історії крилатими ракетами було завдано удару по території атомної станції", - зазначив він.

На його думку, Росія це робить, оскільки "бачить дефіцит превентивності у світі".

"Руйнівні наслідки мають наставати для Росії. Вже сам факт таких погроз, сам факт такої риторики. Тільки превентивні дії можуть показати, що світ нічого не "проковтне" і що агресорові доведеться заплатити за все це болісну ціну", - заявив він.

Він зазначив, що днями Росія сподівається оголосити про нову анексію окупованих територій України. "Це давно готувалося, це давно зрозуміло. Ми бачимо ці псевдореферендуми на тих територіях, які Росія хоче "проковтнути". І ми знаємо, що мобілізація в Росії оголошена не випадково саме напередодні цієї нової злочинної анексії. Мета очевидна – окупант хоче забрати в армію жителів окупованої території. Або тебе вб'ють, або ти вбивай - до такого вибору Росія хоче примусити сотні тисяч українців на окупованих землях", - заявив він.

Лідерство і мир, сказав президент, - це дві безпосередньо пов'язані речі. За його словами, "факт у тому, що ми стали лідерами у війні. Ми всі змушені були стати лідерами у війні – у протидії злу, яке розпочало цю війну".

"Для України це народна війна. Мільйони людей стали на захист свободи, на захист незалежності. Це діти, які підтримують військових: збирають гроші на оборону, пишуть листи на фронт і просто носять воду хлопцям на блокпостах. Це тисячі волонтерів. Це наші героїчні лікарі та медсестри. Вони роблять операції під обстрілами, приймають пологи в бомбосховищах, допомагають тим, хто був скалічений російськими ударами", - сказав він.

"Але ми маємо навчитися бути лідерами у світі! Ми маємо зробити зараз головний висновок. Превентивність – це основна річ", - заявив Зеленський.

Теги: #рф #заяви #наслідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 28.09.2022
Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

06:58 28.09.2022
Можлива ядерна атака РФ не зупинить Україну в захисті своєї території

Можлива ядерна атака РФ не зупинить Україну в захисті своєї території

19:13 27.09.2022
Якщо РФ проведе незаконні референдуми та визнає їхні результати, ЄС ухвалить нові санкції, і Франція повністю їх підтримує - глава МЗС Колонна

Якщо РФ проведе незаконні референдуми та визнає їхні результати, ЄС ухвалить нові санкції, і Франція повністю їх підтримує - глава МЗС Колонна

18:27 27.09.2022
Повістки росіянам почали видавати на кордоні з Грузією

Повістки росіянам почали видавати на кордоні з Грузією

17:45 27.09.2022
Кабмін заборонив вивезення з України товарів за зовнішньоекономічними договорами, країною призначення яких є Росія

Кабмін заборонив вивезення з України товарів за зовнішньоекономічними договорами, країною призначення яких є Росія

20:09 26.09.2022
Мобілізація в РФ призведе до краху режиму

Мобілізація в РФ призведе до краху режиму

19:48 26.09.2022
Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже

Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже

19:37 26.09.2022
Мобілізовані громадяни РФ масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон

Мобілізовані громадяни РФ масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон

17:26 26.09.2022
У російському Іжевську в школі відкрили стрілянину: загинуло 15 людей, зокрема 11 дітей

У російському Іжевську в школі відкрили стрілянину: загинуло 15 людей, зокрема 11 дітей

11:05 26.09.2022
Подоляк описав мобілізацію по-російськи

Подоляк описав мобілізацію по-російськи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував гарні новини з фронту

Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

Росія не може залишатися членом Ради безпеки ООН із правом вето

Спроба анексії українських територій поставить президента РФ одного проти всього людства

Росія підводить світ до ядерної катастрофи

ОСТАННЄ

За добу українські військові знищили 58 окупантів, 78 одиниць техніки

У результаті обстрілу Нікополя було пошкоджено будинки, газопроводи та лінії електропередач

В Осло вирішили підвищити рівень безпеки на об'єктах на континентальному шельфі

У вівторок окупанти обстріляли Середино-Будську громаду

США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд

Минулої доби від обстрілів постраждали понад 40 населених пунктів

ЗС України відбили атаки в районах Зайцевого, Майорська, Залізного, Миколаївки Другої, Первомайського, Побєди, Новомихайлівки та Безіменного

Зеленський привітав Джорджу Мелоні та її партію з перемогою

Зеленський анонсував гарні новини з фронту

Росія не може залишатися членом Ради безпеки ООН із правом вето

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА