Руйнівні наслідки мають настати для Росії навіть після заяв про анексію та ядерного шантажу – Зеленський у Гарвардському університеті

Президент України Володимир Зеленський висловився за застосування превентивних заходів проти керівництва Росії після заяв про анексію українських територій і ядерного шантажу.

"Росія заговорила про ядерну зброю. Російські пропагандисти говорять іще голосніше, ніж раніше, що на удари та анексію чекає не лише наша держава, а й інші – від Казахстану до країн Балтії, від Грузії до Молдови та Польщі", - заявив він, виступаючи у вівторок через відеозв'язок перед студентами та викладачами Гарвардського університету.

"Російський президент знову каже – і дуже відверто, до речі, – про те, що йому хочеться зламати зернову експортну ініціативу, від якої залежить продовольча безпека десятків мільйонів людей. Подивіться на ситуацію з атомними об'єктами України. Вперше в історії атомну станцію обстріляли з танків прямою наводкою. Вперше в історії крилатими ракетами було завдано удару по території атомної станції", - зазначив він.

На його думку, Росія це робить, оскільки "бачить дефіцит превентивності у світі".

"Руйнівні наслідки мають наставати для Росії. Вже сам факт таких погроз, сам факт такої риторики. Тільки превентивні дії можуть показати, що світ нічого не "проковтне" і що агресорові доведеться заплатити за все це болісну ціну", - заявив він.

Він зазначив, що днями Росія сподівається оголосити про нову анексію окупованих територій України. "Це давно готувалося, це давно зрозуміло. Ми бачимо ці псевдореферендуми на тих територіях, які Росія хоче "проковтнути". І ми знаємо, що мобілізація в Росії оголошена не випадково саме напередодні цієї нової злочинної анексії. Мета очевидна – окупант хоче забрати в армію жителів окупованої території. Або тебе вб'ють, або ти вбивай - до такого вибору Росія хоче примусити сотні тисяч українців на окупованих землях", - заявив він.

Лідерство і мир, сказав президент, - це дві безпосередньо пов'язані речі. За його словами, "факт у тому, що ми стали лідерами у війні. Ми всі змушені були стати лідерами у війні – у протидії злу, яке розпочало цю війну".

"Для України це народна війна. Мільйони людей стали на захист свободи, на захист незалежності. Це діти, які підтримують військових: збирають гроші на оборону, пишуть листи на фронт і просто носять воду хлопцям на блокпостах. Це тисячі волонтерів. Це наші героїчні лікарі та медсестри. Вони роблять операції під обстрілами, приймають пологи в бомбосховищах, допомагають тим, хто був скалічений російськими ударами", - сказав він.

"Але ми маємо навчитися бути лідерами у світі! Ми маємо зробити зараз головний висновок. Превентивність – це основна річ", - заявив Зеленський.