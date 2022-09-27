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21:49 27.09.2022

У разі затягування війни Україну можуть залишити до 5 млн громадян - Інститут демографії та соцдосліджень НАНУ

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У разі затягування війни Україну можуть залишити до 5 млн громадян - Інститут демографії та соцдосліджень НАНУ

У разі затягування війни максимальна кількість емігрантів з України може досягти 5 млн громадян, повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

"(…) Окрім 1,2 млн, які вже перебувають за кордоном, Україна може додатково втратити щонайменше 500-600 тисяч осіб. Максимальна кількість емігрантів може досягти 5 млн. Цей сценарій стане реальним у разі затягування війни. У таких умовах існує ризик, що після скасування воєнного стану до українок із дітьми почнуть переїжджати чоловіки", - розповіла Лібанова під час семінару у вівторок.

Зазначається, що в період з 24 лютого до 19 вересня з України виїхали близько 8,4 млн осіб. В'їхали за цей же проміжок часу – 7,2 млн. Наразі за кордоном перебувають 1,2 млн людей з України.

"Важку частину з них, окрім жінок із дітьми, становлять малий прикордонний рух, відрядження, відпустки, виїзд іноземців у перші дні війни, перетин кордонів з метою пільгового ввезення автомобілів тощо", - повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень.

Також вона зазначила, що "якщо ця хвиля емігрантів пробуде в Європі понад рік, є ризик, що більшість не повернеться додому", у зв'язку з тим, що значну частину українців становлять діти, а в "світі йде жорстка конкуренція за трудові ресурси". Європа старіє сильніше за Україну і компенсує це старіння емігрантами".

"Люди мають відчувати себе українцями і зберігати зв’язки з Україною. Для цього потрібні зусилля як на рівні держави, так і – місцевих громад, шкіл, садочків, роботодавців. Важливо, аби роботодавці зберігали зайнятість працівників, які виїхали з України. Інакше після війни втратимо робочу силу" , - наголошують в Інституті демографії та соціальних досліджень.

 

 

 

Теги: #війна #демографія #емігранти

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