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20:49 27.09.2022

Блінкен: Україна може застосовувати західну зброю в регіонах, де РФ провела псевдореферендуми

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Блінкен: Україна може застосовувати західну зброю в регіонах, де РФ провела псевдореферендуми

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не проти того, щоб Україна використовувала західне озброєння для повернення територій, де РФ організувала псевдореферендуми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен заявив у вівторок на спільній пресконференції зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром.

"Ми та багато інших країн уже були дуже чіткими: ми не визнаємо і, насправді, ми ніколи не визнаємо анексію українських територій Росією... Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб", - сказав Блінкен.

За його словами, озброєння, яке США та багато інших країн надають Україні, було дуже ефективно використано для повернення.

"Українці продовжать робити те, що їм необхідно, щоб повернути землю, яку у них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях", – наголосив держсекретар США.

 

 

Теги: #референдум #зброя #україна_сша

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