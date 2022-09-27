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15:44 27.09.2022

На деокупованих територіях Харківщини відновили онлайн навчання 90 закладів освіти – заступник глави ОП Тимошенко

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На деокупованих територіях Харківщини відновили онлайн навчання 90 закладів освіти – заступник глави ОП Тимошенко

На деокупованих територіях Харківської області триває відновлення інфраструктури, відновлюють роботу відділення поліції, фельдшерські пункти, розпочали онлайн навчання 90 закладів освіти, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у вівторок.

За його даними, відновили роботу 14 відділень поліції, 23 органи місцевого самоврядування, відкрилося 78 фельдшерських пунктів та 10 відділень "Укрпошти". Також відновлено роботу шести вишок мобільного зв'язку, 27 об'єктів газо- та 23 об'єктів електропостачання.

Так, у Балаклії постачання електрики відновили для 11 тис. споживачів, це становить 77% жителів міста, зазначив заступник глави ОП. Водночас у населених пунктах, де ще не відновили електропостачання, створюється резервний запас палива для альтернативних джерел енергії, закуповуються засоби індивідуального обігріву.

Тимошенко зазначив, що деокуповані території будуть забезпечені виїзними терміналами для проведення платежів банківськими картками та зняття готівки. Також виконується робота з супермаркетами та аптеками щодо видачі на їхніх касах готівки.

Також триває відновлення транспортної інфраструктури, повідомив заступник голови ОП. Так, вже запущено приміські потяги Харків-Балаклів-Харків, Харків-Дергачі-Харків та Харків-Чугуїв-Харків. На місці зруйнованих мостів обладнано тимчасові переправи.

На звільнені території Харківщини вже було доставлено понад 400 тонн гуманітарної допомоги, додав Тимошенко.

Теги: #тимошенко #відновлення #харківська_область

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