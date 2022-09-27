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15:19 27.09.2022

ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий, який перебував під окупацією з початку повномасштабного вторгнення РФ, - Синєгубов

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ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий, який перебував під окупацією з початку повномасштабного вторгнення РФ, - Синєгубов

Збройні сили України звільнили смт Куп'янськ-Вузловий Харківської області, в якому розміщений великий залізничний вузол, який мав стратегічне значення для російських окупаційних військ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Куп'янськ-Вузловий - це одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області. З першої години повномасштабної війни вона була окупована. Ворог її сильно обороняв і утримував. Завдяки успішній військовій операції Збройні сили її відбили та повністю контролюють", - повідомив Синєгубов в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він зазначив, що Куп'янськ-Вузловий поряд з Ізюмом був важливим для окупантів як шлях для перекидання військової техніки на територію Донецької та Луганської областей.

Куп'янськ-Вузловий безпосередньо примикає до м. Куп'янськ і адміністративно належить до Куп'янської об'єднаної територіальної громади, що повністю розміщена на лівому (східному) березі р. Оскіл. Селище разом із Куп'янськом було окуповане російськими військами 27 лютого. 10 вересня українські війська звільнили м. Куп'янськ, розташоване на обох берегах річки.

 

Теги: #війна #зсу #харківська_область

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