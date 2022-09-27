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15:06 27.09.2022

Російські окупанти закривають Маріуполь - мер

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Російські окупанти закривають Маріуполь - мер

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляє про намір російських окупантів закрити місто для виїзду жителів.

"Ми бачимо за статистикою... що якщо тиждень тому виїжджало в Україну десь 80-120 людей на добу, то минулої доби виїхали з Маріуполя вісім людей. Це свідчить про те, що Маріуполь закривають", - сказав Бойченко на брифінгу в Медіацентрі "Україна" (Київ) у вівторок.

На думку Бойченка, окупаційна влада закриває місто для примусової мобілізації чоловіків після оголошення результатів фейкового референдуму.

Він закликав чоловіків призовного віку якнайшвидше виїжджати з Маріуполя, "щоб не потрапити до військ Росії".

"Сьогодні треба знаходити будь-які шляхи для виїзду на підконтрольні Україні території", – зазначив Бойченко.

Теги: #маріуполь #бойченко

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