Унаслідок удару по Куп'янську у вівторок постраждала церковна школа - К. Тимошенко

Унаслідок ракетного удару по Куп'янську у вівторок постраждала церковна школа, написав у телеграм-каналі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Звільнена Харківщина не дає спокою окупантам. Сьогодні до Куп'янська прилетіли ракети. Горіла церковна школа, господарська споруда та магазин. Жодних військових об'єктів. Від ворожих обстрілів госпіталізовано п'ятьох людей. Усі вони мешканці Куп'янського району", - написав він.

"Втекли. А тепер ще й підло знищують цивільне населення", - додав Тимошенко.