Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади на Сумщині за добу

Минулої доби, 26 вересня, російські окупанти здійснили обстріл 4 прикордонних громад Сумської області, без жертв, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог обстріляв 4 громади – Білопільську, Краснопільську, Шалигінську та Середино-Будську. Загалом зафіксовано 42 "прильоти" по прикордонню", – написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, у Краснопільській громаді після 9.00 росіяни здійснили обстріл із САУ (12 "приходів"). Без руйнувань. Також о 19.00 був ще один артилерійський обстріл із САУ (10 "приходів").

У Білопільській громаді майже о 10.00 з території Росії ворог вів вогонь із міномета.

У Шалигінській громаді о 14.00 по околицях сіл здійснено ракетний обстріл. З території Росії з вертольота випустили 6 ракет. Було пошкоджено лінії електромереж. Крім того, майже о 16.00 росіяни вдарили ще з мінометів (2 приходи). Близько 20.00 окупанти відкрили вогонь із артилерії.

"Попередньо, ворог використав ствольну артилерію – близько 11 вибухів. Також зафіксовано 6 вибухів із гранатомета та близько 20 кулеметних та автоматних черг", – наголосив Живицький.

У Середино-Будській громаді близько 18.00 росіяни вдарили з мінометів (6 приходів).

"У всіх випадках – без жертв", – констатував голова ОВА.