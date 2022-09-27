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07:22 27.09.2022

В Офісі президента послам 30 держав представили проєкт створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

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В Офісі президента послам 30 держав представили проєкт створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов та посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич провели зустріч із послами 30 країн, під час якої було представлено проєкт створення спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Спеціальний трибунал повинен мати юрисдикцію розслідувати та притягувати до відповідальності за злочин агресії проти України вищим політичним та військовим керівництвом Росії.

На зустрічі з послами Смирнов, який є координатором робочої групи з розробки створення спеціального міжнародного трибуналу, наголосив, що Росія та її керівництво несуть відповідальність за розпочату 2014 року війну в Україні.

"Ми говоримо конкретно про президента та інших топчиновників РФ, зокрема членів Ради національної безпеки, які санкціонували військову агресію проти України", – заявив заступник керівника Офісу глави держави.

За останні шість місяців українські правоохоронці та міжнародні партнери зареєстрували та розслідують десятки тисяч кримінальних справ, пов'язаних із війною Росії проти України. Серед них – сотні кримінальних проваджень у країнах-партнерах, але жодного – за злочин агресії, основний злочин, з якого випливає вчинення інших воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Однак, як зазначив Смирнов, Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі, який розслідує злочини російських військових в Україні, може притягати до відповідальності за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Але досить складно встановити юридичний зв'язок між конкретними злочинами та наказами російської влади, тому важливо довести пряму провину президента РФ та інших політичних лідерів.

"Ми зважили всі чинні механізми, включно з резолюцією ООН, провели консультації з найвідомішими юристами-міжнародниками з усього світу та дійшли висновку, що для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України має бути створений спеціальний міжнародний трибунал, мандат якого буде обмежений виключно розслідуванням злочину агресії проти України", – розповів заступник керівника Офісу президента.

Він закликав міжнародних партнерів підтримати Україну у створенні спеціального міжнародного трибуналу.

"Ми хочемо створити його з усіма країнами, які готові дати правову оцінку варварській та жорстокій військовій політиці російського президента та його режиму", – зазначив посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ №661/2022, яким створив робочу групу щодо розробки створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Керівником робочої групи є голова Офісу президента Андрій Єрмак, а координатором – його заступник Андрій Смирнов.

 

 

Теги: #презентація #посли #спецтрибунал

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