На місці російського ракетного удару по Первомайському знайдено уламки ракети "Іскандер М"

Поліція працює на місці ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по цивільній інфраструктурі м. Первомайський Харківської області у понеділок удень.

"На жаль, є загиблі, серед них 15-річна дівчина. Слідчі працюють на місці, знайдені уламки ракети "Іскандер М". Є пошкодження інфраструктури, а також частково зруйновані два житлові будинки - вибито вікна, пошкоджено дахи", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.