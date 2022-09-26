Події

21:01 26.09.2022

Окупанти обстріляли Криворізький і Нікопольський райони, у Марганці троє людей поранені

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Окупанти обстріляли Криворізький і Нікопольський райони, у Марганці троє людей поранені

Три мешканці м.Марганець отримали поранення в результаті обстрілів з боку російських окупантів вдень та ввечері у понеділок, повідомляється на сторінці Дніпропетровської обласної військової адміністрації у фейсбуці.

"Російські окупаційні війська обстріляли два райони - Криворізький і Нікопольський ... У Нікопольському районі агресор знову атакував Марганець. Попередньо, там поранено 3 людини. Це чоловіки 70, 55 і 25 років. Масштаби руйнувань уточнюються. Обстрілювали російські окупаційні війська і Нікополь. Там обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Окупанти також обстріляли території Зеленодольської та Апостолівської об'єднаних територіальних громад Криворізького району. Обійшлося без жертв. У Зеленодольській ОТГ пошкоджено 2 будинки.

"У Нікополі та Червоногригорівській громаді енергетики полагодили лінії електропередач, пошкоджені нічними атаками агресора. Світло повернули до будинків понад 4 тис сімей", - розповіли в обладміністрації.

Крім того, за даними Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, у небі над областю українські захисники збили ворожу ракету.

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріли #дніпропетровська_область

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