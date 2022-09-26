Окупанти обстріляли вдень Шосткинський район ракетами, втрат немає, але низка населених пунктів без світла

Кілька населених пунктів Шосткинського району Сумської області залишилися без енергопостачання в результаті ракетного обстрілу території району з боку російських окупантів у понеділок удень, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Шосткинський район. Сьогодні близько 14 години по території району прилетіло 6 ракет. У деяких населених пунктах відсутнє електропостачання. Попередньо – втрат серед населення немає. Подробиці згодом", - написав Живицький у телеграмі в понеділок увечері.

Шосткинський район на півночі та сході безпосередньо межує з РФ.