Події

19:44 26.09.2022

Окупанти обстріляли вдень Шосткинський район ракетами, втрат немає, але низка населених пунктів без світла

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Окупанти обстріляли вдень Шосткинський район ракетами, втрат немає, але низка населених пунктів без світла

Кілька населених пунктів Шосткинського району Сумської області залишилися без енергопостачання в результаті ракетного обстрілу території району з боку російських окупантів у понеділок удень, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Шосткинський район. Сьогодні близько 14 години по території району прилетіло 6 ракет. У деяких населених пунктах відсутнє електропостачання. Попередньо – втрат серед населення немає. Подробиці згодом", - написав Живицький у телеграмі в понеділок увечері.

Шосткинський район на півночі та сході безпосередньо межує з РФ.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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