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19:27 26.09.2022

На півночі України тривають навчання для підготовки до відбиття можливих загроз із боку Білорусі

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На півночі України тривають навчання для підготовки до відбиття можливих загроз із боку Білорусі

У межах підготовки до відбиття можливих загроз із боку Білорусі у північних регіонах України тривають спільні навчання Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У Білорусі півроку тривають навчання. Що це означає? Що вони півроку перебувають у стані бойової готовності. Тому ми не можемо виключати жодних загроз із того боку, і фактично у відповідь у нас тривають навчання "Північний ураган", де Збройні сили, Національна гвардія і прикордонники відпрацьовують разом способи протидії тим загрозам, які є там", - заявила Маляр в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що повністю виключати загрозу нового вторгнення з території Білорусі не можна.

"Безумовно, цього виключати не треба. Ми знаємо, наскільки Лукашенко залежить сьогодні від Путіна, і ступінь цього впливу не можна переоцінити, тому що це надзвичайно великий вплив. Тому так, цю загрозу розглядають також", - зазначила Маляр.

Теги: #білорусь #підготовка #загрози

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