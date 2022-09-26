Під час окупації Ізюма загарбники влаштували "шпиталь" у підвальних приміщеннях, лікування проводилося простроченими препаратами в антисанітарних умовах

Слідчі та криміналісти Нацполіції України оглянули госпіталь, який загарбники влаштували в Ізюмі під час окупації.

"Імпровізовані "палати" були облаштовані безпосередньо у підвальних приміщеннях. Судячи зі слідів крові, поранені лежали прямо на підлозі. Саме тут, у жахливих антисанітарних умовах, їм надавали так звану медичну допомогу", - повідомляється в телеграм-каналі Нацполіції.

У повідомленні наголошується, що на вході в будівлю було встановлено розтяжку, яку знешкодили поліцейські вибухотехніки.

За даними Нацполіції, під час окупації цей "шпиталь" був закритим об'єктом, куди могли потрапити лише російські військові, які отримали поранення в результаті зіткнення із ЗСУ.

Під час огляду правоохоронці виявили прострочені медпрепарати, перев'язувальні матеріали, шприци, милиці, а також одяг зі слідами крові і вживане розпароване взуття.

"Усі ці речі долучені до матеріалів кримінального провадження. Вони допоможуть встановити, хто і кого "лікував" у цьому "шпиталі", - йдеться у повідомленні Нацполіції.