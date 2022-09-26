Міноборони України уклало всі необхідні контракти для забезпечення військовослужбовців зимовою формою – заступник міністра

Міністерство оборони України уклало всі необхідні контракти на придбання зимових комплектів одягу для українських військовослужбовців, вже здійснюються постачання, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Зараз уже надходять великі партії зимового одягу, і повірте, буквально кілька тижнів і ця тема в принципі пропаде з обговорення, тому що вона буде вирішена. Тут треба розуміти важливі речі: до повномасштабного вторгнення у нас професійна армія складала 215 тисяч, відповідно закону, а мобілізовані були сотні тисяч, у жодного виробника, ні українського, ні західного немає в такій кількості одягу в стоку або на складі, щоб просто купити і привезти, тобто всі ці замовлення зараз шиються, бо їх немає стільки у готовому вигляді. Тому це певний час, логістика", - розповіла Маляр в ефірі телемарафону.

"Повністю контракти, які необхідні для забезпечення Збройних сил зимовим одягом, укладено, і зараз йдуть просто питання логістики та виробництва цієї форми", - додала вона.