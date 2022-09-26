Окупанти посилили фільтраційні заходи в зайнятих регіонах України – Генштаб

Російські окупанти продовжують здійснювати незаконні т. зв. референдуми щодо приєднання до РФ на тимчасово зайнятих й окупованих територіях України, а також посилюють фільтраційні та контрдиверсійні заходи, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Значна увага приділяється перевірці особистих мобільних телефонів місцевих жителів на предмет співпраці з Силами оборони України", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генштабу у фейсбуці в понеділок.