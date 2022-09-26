Події

18:43 26.09.2022

Окупанти посилили фільтраційні заходи в зайнятих регіонах України – Генштаб

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Окупанти посилили фільтраційні заходи в зайнятих регіонах України – Генштаб

Російські окупанти продовжують здійснювати незаконні т. зв. референдуми щодо приєднання до РФ на тимчасово зайнятих й окупованих територіях України, а також посилюють фільтраційні та контрдиверсійні заходи, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Значна увага приділяється перевірці особистих мобільних телефонів місцевих жителів на предмет співпраці з Силами оборони України", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генштабу у фейсбуці в понеділок.

 

Теги: #генштаб_зсу #окупанти

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