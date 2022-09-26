Події

14:38 26.09.2022

У деокупованій Балаклії відновлено подачу електроенергії - міськрада

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У деокупованій Балаклії відновлено подачу електроенергії - міськрада

У звільненому м. Балаклія Харківської області відновлено подачу електрики, на першому етапі планується забезпечити електроенергією 70% абонентів, повідомляє міськрада.

"Завдяки енергетикам, військовим саперам і саперам ДСНС від сьогодні у місті Балаклія буде подано напругу в житло громадян міста. На першому етапі заплановано заживити близько 70% абонентів Балаклії. На жаль, з технічних причин, без світла поки що залишаться сел. Нафтовиків та Лагері", - йдеться у повідомленні.

Триває ремонт енергетичної інфраструктури у місті та інших населених пунктах Балаклійської громади. Також заплановано подачу живлення на водозабір, після чого працівники КП "Балаклійський водоканал" у тестовому режимі подаватимуть воду мешканцям міста.

 

Теги: #електроенергія #балаклія

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