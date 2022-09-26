"Метінвест" Ахметова передав ЗСУ чергову партію дронів на 1,5 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова передала Збройним силам України чергову партію дронів майже на 1,5 млн грн.

Згідно з інформацією компанії, "Метінвест" з початку повномасштабного російського вторгнення надає суттєву допомогу Україні з різних напрямів. Днями військовослужбовці отримали від компанії сучасні квадрокоптери.

Працювати за себе та за тих, хто на фронті, підтримувати економіку країни, допомагати ЗСУ – такі завдання ставить перед собою "Метінвест".

"У лавах ЗСУ служать наші хлопці, наші шахтарі, які захищають землю Донбасу. І саме цим військовим частинам сьогодні ми надаємо допомогу. Підприємства "Метінвест Покровськвугілля" підтримують мілітарну ініціативу "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова, в рамках якої ми передаємо військовим 10 сучасних дронів загальною вартістю півтора мільйона гривень", - зазначив генеральний директор "Метінвест Покровськвугілля" Андрій Акулич, якого цитує пресслужба.

Водночас уточнюють, що по квадрокоптери приїхали представники військових частин. Кожен із них до війни був працівником шахтоуправління "Покровське" - із шахтарів агресія РФ зробила воїнів, і квадрокоптери суттєво допомагають їм на лінії фронту.

Кожен дрон - це витратний матеріал, що є "очима" цілого підрозділу. Маленька професійна "пташка" допомагає дізнатися про наміри супротивника і рятувати життя захисникам України. Квадрокоптери одразу будуть використані там, де вони потрібні.

"Сьогодні отримуємо дрони – із завтрашнього дня вони вже працюватимуть", - пояснюють військові.

У пресрелізі констатується, що група "Метінвест" – не просто великий платник податків за умов війни. Для Покровська це підприємство, що забезпечує напівмирне справжнє суспільство, допомагаючи жити, працювати і захищати.

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк зазначив, що "Метінвест Покровськвугілля" – це, по-перше, основний та найбільший платник ПДФО у Покровську громаду. По-друге, адміністрація співпрацює з компанією щодо заходів оборони міста та оборони Покровського району загалом уже кілька місяців поспіль.

Загалом з початку війни "Метінвест" передав приблизно вісім сотень дронів військовослужбовцям, які героїчно захищають рідну землю від російських загарбників.

"Дуже сподіваємось, що ця техніка допоможе нашим хлопцям більш ефективно знищувати окупантів та захищати свої життя – заради нашої спільної перемоги", - резюмував Акулич.

В Україні підприємства "Метінвесту" розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".