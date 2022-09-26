Українці перехитрили Путіна, він дав наказ про негайну ескалацію, бо не перемагає у війні – Трасс

Українська влада та український народ, які продовжують протистояти російській агресії, перехитрили російського президента Володимира Путіна, вважає глава британського уряду Ліз Трасс.

У своєму інтерв'ю телеканалу CNN вона заявила, що Путін припустився стратегічної помилки, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну.

"Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують чинити опір російському наступу. І я думаю, він не очікував сили реакції з боку вільного світу", - зазначила вона.

Глава британського уряду додала, що Путін дав наказ про негайну ескалацію війни тому, що він "не перемагає у війні".

Крім того, за словами Трасс, західні лідери "не повинні слухати Путіна з його брязканням зброєю та хибними погрозами". "Натомість ми повинні продовжувати запроваджувати санкції проти Росії та підтримувати українців", - підсумувала вона.