Події

16:33 25.09.2022

Збито спрямованого на Миколаїв дрона-камікадзе окупантів – ПК "Південь"

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Збито спрямованого на Миколаїв дрона-камікадзе окупантів – ПК "Південь"

У Повітряному командуванні "Південь" повідомляють про ліквідацію дрона-камікадзе іранського виробництва "Шахід-136", який російські окупанти в неділю вдень спрямували на Миколаїв.

"25 вересня, близько 15.00, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - повідомляється на сторінці ПК "Південь" у Facebook.

Як повідомлялося, аналогічний дрон було збито в Миколаївському районі 24 вересня. Того самого дня такими дронами-камікадзе було атаковано Одесу, зруйновано адміністративну будівлю у припортовій зоні.

Теги: #миколаїв #знищення #дрон

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