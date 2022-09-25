Збито спрямованого на Миколаїв дрона-камікадзе окупантів – ПК "Південь"

У Повітряному командуванні "Південь" повідомляють про ліквідацію дрона-камікадзе іранського виробництва "Шахід-136", який російські окупанти в неділю вдень спрямували на Миколаїв.

"25 вересня, близько 15.00, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - повідомляється на сторінці ПК "Південь" у Facebook.

Як повідомлялося, аналогічний дрон було збито в Миколаївському районі 24 вересня. Того самого дня такими дронами-камікадзе було атаковано Одесу, зруйновано адміністративну будівлю у припортовій зоні.