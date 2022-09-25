На Харківщині сім мирних жителів дістали поранень унаслідок ворожих обстрілів, одна людина підірвалася на міні

Протягом минулої доби обстрілу з боку російських окупаційних військ зазнали Куп'янський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський і Красноградський райони Харківської області, є поранені серед мирного населення, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 7 осіб", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в Харківському районі ще одна людина дістала поранень, підірвавшись на міні.

В смт Дворічна Куп'янського району в результаті обстрілу була пошкоджена і загорілася школа. У Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура агропромислового підприємства.

У Красноградському районі місцеві жителі чули вибух за межами населених пунктів.

"Без постраждалих і руйнувань, спрацювали наші повітряні захисники", - пояснив причину вибуху Синєгубов.