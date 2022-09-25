Події

09:56 25.09.2022

За добу окупанти втратили 400 людей особового складу, 13 танків, 25 бойових броньованих машин – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
За добу окупанти втратили 400 людей особового складу, 13 танків, 25 бойових броньованих машин – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 56700 осіб особового складу, 2275 танків, 259 літаків, 966 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно склали: особового складу - близько 56700 (+400) осіб ліквідовано, танків - 2275 (+13) од., бойових броньованих машин - 4832 (+25) од., артилерійських систем – 1368 (+7) од., РСЗВ – 328 (+1) од., засобів ППО ‒ 171 (+1) од., літаків – 259 (+4) од., гелікоптерів – 220 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10), крилатих ракет – 241 (+1), кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од., спеціальної техніки – 130 (+4)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Фейсбук.

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 24.09.2022
Українські бійці вразили в Херсонській області понтонну переправу, скупчення озброєння і техніки РФ - ОК "Південь"

Українські бійці вразили в Херсонській області понтонну переправу, скупчення озброєння і техніки РФ - ОК "Південь"

13:52 24.09.2022
9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

12:28 24.09.2022
Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

11:58 24.09.2022
Окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю АКХЗ, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію - голова ОВА

Окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю АКХЗ, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію - голова ОВА

11:57 24.09.2022
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 391 дитина – Офіс генпрокурора

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 391 дитина – Офіс генпрокурора

11:30 24.09.2022
Ворог вночі обстріляв Миколаїв, влучив в акваторію річки Південний Буг – ОВА

Ворог вночі обстріляв Миколаїв, влучив в акваторію річки Південний Буг – ОВА

11:12 24.09.2022
Кремль не зможе створити мобілізаційний резерв навіть низької якості, якщо швидко не вирішить системні проблеми - ISW

Кремль не зможе створити мобілізаційний резерв навіть низької якості, якщо швидко не вирішить системні проблеми - ISW

11:11 24.09.2022
СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

21:16 23.09.2022
Деякі країни ЄС пропонують у рамках санкцій проти РФ відключити Газпромбанк від SWIFT - ЗМІ

Деякі країни ЄС пропонують у рамках санкцій проти РФ відключити Газпромбанк від SWIFT - ЗМІ

20:57 23.09.2022
Лідери країн G7 заявили про готовність запроваджувати нові санкції проти РФ

Лідери країн G7 заявили про готовність запроваджувати нові санкції проти РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Звільнені командири з "Азовсталі" проходять медогляди в Туреччині та невдовзі зможуть побачитися з рідними – Єрмак

У полоні досі перебувають 2,5 тисячі українців, серед них багато жінок - Верещук

Понад 23 тисячі паломників-хасидів прибуло до Умані

Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і "Укренерго"

Одесу атакували ворожі дрони – Братчук

ОСТАННЄ

Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових – посол

Звільнені командири з "Азовсталі" проходять медогляди в Туреччині та невдовзі зможуть побачитися з рідними – Єрмак

У полоні досі перебувають 2,5 тисячі українців, серед них багато жінок - Верещук

У Херсонській області знищено два склади боєприпасів і пункт управління військових РФ

Збито спрямованого на Миколаїв дрона-камікадзе окупантів – ПК "Південь"

Подоляк: масова мобілізація кримських татар в окупованому Криму - геноцид за етнічною ознакою

В Алчевську вибух на ворожому складі

В Україні в понеділок прохолодна і хмарна погода, місцями дощі

Понад 23 тисячі паломників-хасидів прибуло до Умані

Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА