За добу окупанти втратили 400 людей особового складу, 13 танків, 25 бойових броньованих машин – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 56700 осіб особового складу, 2275 танків, 259 літаків, 966 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно склали: особового складу - близько 56700 (+400) осіб ліквідовано, танків - 2275 (+13) од., бойових броньованих машин - 4832 (+25) од., артилерійських систем – 1368 (+7) од., РСЗВ – 328 (+1) од., засобів ППО ‒ 171 (+1) од., літаків – 259 (+4) од., гелікоптерів – 220 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10), крилатих ракет – 241 (+1), кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од., спеціальної техніки – 130 (+4)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Фейсбук.

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.