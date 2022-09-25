Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, завдають ракетних ударів по обласному центру та використовують БПЛА

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, завдавати ракетних ударів по обласному центру, а також використовувати БПЛА, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 25 вересня, орієнтовно о 01:25 окупанти знову завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Також є влучання у мережі водопроводу. Попередньо, без постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що вночі 25 вересня з 01:20 ворог також завдавав ракетних ударів по береговій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Водночас, за інформацією ОК "Південь", у суботу 24 вересня в Миколаївському районі збито дрон-камікадзе "Шахід-136".

Крім того, тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, 24 вересня, о 16:40 було обстріляно станцію Березнегувате. Під обстріл окупантів також потрапили с. Висунь (о 17:30) та околиці с. Лепетиха (о 19:15). Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

24 вересня близько 15:00 було обстріляно с. Широке Широківської громади. Пошкоджень зазнали два житлові будинки та нежитлові господарські підсобні приміщення. Також були влучання в городи. Постраждалих немає.

Він зазначив, що, за інформацією ОК "Південь", 24 вересня у Баштанському районі було знищено дрон-розвідник типу "Орлан-10".

"У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - підсумував голова ОВА.