Події

09:06 25.09.2022

Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя пошкодження мають навчальні заклади та лікарня – секретар міськради

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Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя пошкодження мають навчальні заклади та лікарня – секретар міськради

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю пошкодження отримали житлові будинки, навчальні заклади та лікарня, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"У багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна. У частини будинків зруйновано ще й покрівлю. (…) Також пошкоджень зазнали заклади освіти та лікарня. На місцях працюють відповідні служби. Комунальники приступають до роботи", - написав Куртєв у телеграм-каналі в неділю вранці.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Теги: #запоріжжя #обстріли

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