Ворог випустив понад 170 снарядів у Нікопольському районі – голова Дніпропетровської ОВА

Ворог випустив понад 170 снарядів зі ствольної артилерії та "Градів" по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах Нікопольського району, попередньо постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3200 сімей. У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3000 родин", - написав Резніченко в телеграм-каналі в неділю.

У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів без електропостачання залишилося до 500 осіб. Також від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автомобілі, аптека, клуб, стадіон та газогін.

"Всюди відразу після обстрілів стали до роботи аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня", - зазначає голова ОВА.