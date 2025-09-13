Інтерфакс-Україна
18:46 13.09.2025

П'ятеро людей, серед яких 13-річний хлопчик, зазнали поранень через ворожі атаки на Нікопольщину

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупаційні війська протягом дня здійснили майже 40 атак по Нікопольському району, постраждали п'ятеро цивільних, серед них – дитина, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня – майже чотири десятки атак на Нікопольщину. Райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Агресор бив безпілотниками та артилерією. Постраждали п'ятеро людей. Серед них – 13-річний хлопчик. Його госпіталізували, як і 37-річну жінку. Решта – на амбулаторному лікуванні", - написав він у телеграм-каналі у суботу.

За даними ОВА, пошкоджені 2 підприємства, спорткомплекс та спортшкола, ліцей, 2 магазини, аптека, перукарня. Понівечені 5 багатоквартирних будинків. Зайнялася приватна оселя – вогонь вгамували. Зачепило лінії електропередачі.

"Під ударом була і Синельниківщина. БпЛА російська армія спрямувала на Межівську і Слов'янську громади. Виникли пожежі на сільгосппідприємстві та у приватному будинку. Їх загасили. Пошкоджене транспортне підприємство", - повідомив Лисак.

Теги: #нікопольський #обстріли

