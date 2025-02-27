Події

15:28 27.02.2025

Через атаку ворожого дрона на Нікопольщині загинув чоловік і постраждала жінка

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Внаслідок атаки БпЛА російських окупаційних військ у Марганецькій громаді Нікопольского району (Дніпропетровська обл.) є жертва та поранена, повідомив голова ОВА Сергій Лисак в четвер.

"У Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, загинув чоловік. Йому був 51 рік. Трагедія сталася через атаку дроном-камікадзе. Мої щирі співчуття рідним та близьким", - ідеться в його Телеграмі.

Голова ОВА повідомив, що також постраждала 52-річна жінка, вона в лікарні у важкому стані.

Теги: #нікопольський #бпла_рф

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