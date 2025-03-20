Інтерфакс-Україна

Події

18:50 20.03.2025

Загинув цивільний на Нікопольщині внаслідок російського обстрілу

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Внаслідок ворожої атаки в Нікопольському районі загинув місцевий житель, постраждала жінка, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог атакував Нікопольщину БпЛА та артилерією. Потерпали райцентр та Марганецька громада. Загинув 73-річний чоловік. Постраждала жінка 68 років. Вона буде лікуватися амбулаторно", - написав він у телеграм у четвер.

За його даними, внаслідок атаки були пошкоджені приватний будинок та гараж.

"Під ударом була і Синельниківщина. По Межівській громаді окупанти поцілили безпілотниками. Пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок, господарська споруда. По Новопавлівській – вгатили КАБом. Частково зруйновані 3 приватні оселі, ще 8 – понівечені. Побиті авто і мотоцикл", - додав Лисак..

Теги: #нікопольський

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