Президент України Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, і членам сімей загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно.

Як повідомляє Офіс президента України, урочиста церемонія відбулася в Білому залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

"Щоразу, коли ми говоримо про звільнені українські території, про міста, села, в які повертається наш державний прапор, про людей, ми говоримо насправді про тих, чия хоробрість на полі бою є фундаментом наших досягнень і майбутньої перемоги", – наголосив глава держави.

Він зазначив, що "імена наших героїв, подвиги українських захисників будуть збережені і будуть відомі не тільки нашому народу, а й усім у світі, хто цінує свободу і хто ніколи не підкориться будь-яким загарбникам".

Пам'ять тих, хто загинув захищаючи Україну та її незалежність, присутні вшанували хвилиною мовчання. Зеленський вручив найвищі державні нагороди.

Крім того, президент вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих захисників, удостоєних звання Героя України посмертно.

Так, орден був переданий родині молодшого сержанта Національної гвардії України Олександра Тимченка, який 26 лютого в районі населеного пункту Трьохізбенка під постійними масованими артилерійськими обстрілами з боку ворожих військ зайняв вогневу позицію, давши змогу побратимам зі свого відділення вийти з району. Олександр Тимченко гранатою підірвав ворожу БМП разом з піхотою.

Нагороду з рук президента отримала мати старшого солдата НГУ Артема Амеліна, який дістав смертельні поранення 26 лютого в районі населеного пункту Трьохізбенка в Луганській області.

Найвищу державну відзнаку вручено дружині та дітям полковника НГУ Дмитра Апухтіна, який виконував бойові завдання з організації оборони та недопущення просування ворога до Маріуполя.

Орден від президента отримала родина старшого лейтенанта НГУ Віктора Головка та дружина майора НГУ Романа Собківа, удостоєного звання Героя України посмертно.

Крім того, президент передав орден родині полковника Державної прикордонної служби України Ігоря Дашка, який з березня у складі прикордонного загону разом з військовослужбовцями полку "Азов" обороняв Маріуполь.

Також з рук глави держави "Золоту Зірку" отримала мати бойового медика, сержанта Інни Дерусової.