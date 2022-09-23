На місці масового поховання під Ізюмом правоохоронці дістали 447 тіл загиблих, ексгумацію завершено - прокуратура

Правоохоронці завершили ексгумацію тіл на місці масового поховання під Ізюмом, виявленого після деокупації міста, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Упродовж 16-23 вересня з місця масового захоронення у лісі біля м. Ізюм в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), ексгумовано 447 тіл загиблих: 425 цивільних осіб, серед яких п'ятеро дітей, і 22 військовослужбовці ЗСУ загинули від рук окупантів", - ідеться у повідомленні.

За словами харківського облпрокурора Олександра Фільчакова, щодо кожного ексгумованого тіла слідчі вже призначили судово-медичні експертизи.

"Ми очікуємо їх результатів і будемо вживати всіх необхідних заходів для встановлення обставин загибелі людей і покарання російських військових... За кожну смерть росіяни відповідатимуть перед міжнародним судом і всім світом", - сказав Фільчаков.

У загиблих встановлено наявність тілесних ушкоджень у вигляді мінно-вибухових травм, осколкових, вогнепальних та колото-різаних поранень. У кількох загиблих були зв'язані руки, переламані кістки, в деяких померлих - мотузка на шиї.

Як повідомлялося, раніше у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що правоохоронці вже ексгумували 436 тіл і планують сьогодні завершити роботи з ексгумації на місці цього масового поховання.

З 7 березня по 10 вересня Ізюм перебував під окупацією ЗС РФ. Після звільнення міста від російських окупантів працівники Ізюмського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області отримали інформацію про існування місця масового поховання людей, які стали жертвами воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями країни-агресора та створеною в місті окупаційною владою. Там було виявлено близько 450 поховань, імовірно, цивільних та одну братську могилу, в якій поховані українські військовослужбовці.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання. За даними Нацполіції, до слідчих дій на місці події та забезпечення їх проведення залучено 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів Харківського обласного бюро СМЕ, 80 працівників ДСНС.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, більшість поховань безіменна, підписана лише номерами, правоохоронці встановлюватимуть особи похованих і обставини їх загибелі.