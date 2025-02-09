Інтерфакс-Україна
Події
14:33 09.02.2025

Посол України в Польщі підтвердив початок робіт з ексгумації жертв Волинської трагедії навесні

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Посол України в Польщі підтвердив початок робіт з ексгумації жертв Волинської трагедії навесні

Посол України у Польщі Василь Боднар повідомив, що ексгумація жертв Волинської трагедії розпочнеться навесні поточного року, але не уточнив, якого саме місяця.

"Навесні ми плануємо поїхати в перше місце, де вже видано дозвіл, тобто Пужники. Зараз ми також працюємо над визначенням усіх інших місць в Україні та Польщі", – сказав він в інтерв'ю польському телеканалу TVP24.

На запитання, чи розпочнуться ексгумації у Пужниках у квітні, він відповів, що "ще не знаємо, в якому місяці, але ми готуємось до цього, якщо дозволить погода, усі дозволи будуть видані, і команда з польської сторони готова розпочати ці роботи".

"Згідно з українським законодавством, має бути українська компанія, яка має ліцензію на проведення таких робіт, польська сторона вже має такого партнера… Ця співпраця розвивається з українською інституцією, вона отримала всі дозволи, і коли бригади виїдуть разом, почнуть копати, тоді громада дізнається - і ми про це повідомимо через міністрів культури", – сказав Боднар.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга оголосили про рішення скасувати мораторій на пошук й ексгумацію останків польських жертв Волинської трагедії, який діяв з 2017 року.

Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації останків жертв взаємних історичних конфліктів. 10 січня 2025 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

У січні польська радіостанція RMF FM повідомила, ще ексгумація у Пужниках почнеться у квітні. Повідомляється, що польський фонд "Свобода і демократія" отримав від української влади дозвіл на вилучення останків із землі й проведення подальших досліджень. Після досліджень планується перепоховати жертви й увічнити пам'ять про це місце.

Теги: #польща #ексгумація #волинська_трагедія

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