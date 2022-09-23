На Харківщині поліція затримала мобілізованого військовослужбовця РФ, який переховувався в лісі в цивільному одязі

У Чугуївському районі Харківської області правоохоронці, які патрулюють деокуповані території, виявили невідомого у цивільному одязі, який переховувався у лісі, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Ним виявився 27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області. Чоловік 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил Російської Федерації через місто Вовчанськ. Зі зброєю ніс службу на блокпостах", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що в село Юрченкове військовослужбовець РФ прибув місяць тому перед контрнаступом Збройних сил України.

Окупанта буде передано співробітникам військової служби правопорядку.