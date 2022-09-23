Події

20:07 23.09.2022

На Харківщині поліція затримала мобілізованого військовослужбовця РФ, який переховувався в лісі в цивільному одязі

1 хв читати

У Чугуївському районі Харківської області правоохоронці, які патрулюють деокуповані території, виявили невідомого у цивільному одязі, який переховувався у лісі, повідомляє пресслужба Національної поліції України.
"Ним виявився 27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області. Чоловік 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил Російської Федерації через місто Вовчанськ. Зі зброєю ніс службу на блокпостах", - зазначається у повідомленні.
Зазначається, що в село Юрченкове військовослужбовець РФ прибув місяць тому перед контрнаступом Збройних сил України.
Окупанта буде передано співробітникам військової служби правопорядку.

Теги: #рф #україна #затримання #військовослужбовець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 23.09.2022
СБУ виявила понад 4 тис. осіб, яких окупанти планують залучити до псевдореферендуму

СБУ виявила понад 4 тис. осіб, яких окупанти планують залучити до псевдореферендуму

19:30 23.09.2022
Російські окупанти посилили тиск на місцевих жителів для проведення псевдореферендумів – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилили тиск на місцевих жителів для проведення псевдореферендумів – Генштаб ЗСУ

19:28 23.09.2022
Українська армія збила 4 російські дрони-камікадзе та 1 штурмовик Су-25 - ОК "Південь"

Українська армія збила 4 російські дрони-камікадзе та 1 штурмовик Су-25 - ОК "Південь"

16:37 23.09.2022
На першому етапі мобілізації РФ, ймовірно, доукомплектує з'єднання та військові частини, залучені до ведення бойових дій в Україні, - Генштаб ЗСУ

На першому етапі мобілізації РФ, ймовірно, доукомплектує з'єднання та військові частини, залучені до ведення бойових дій в Україні, - Генштаб ЗСУ

13:48 23.09.2022
Шмигаль розраховує, що темп співпраці України та Світового банку не сповільниться і в 2023 р.

Шмигаль розраховує, що темп співпраці України та Світового банку не сповільниться і в 2023 р.

11:48 23.09.2022
Україна веде оборонну війну, наступати на територію РФ не буде - Маляр

Україна веде оборонну війну, наступати на територію РФ не буде - Маляр

11:22 23.09.2022
Глава МЗС Китаю підтвердив повагу суверенітету і територіальної цілісності України - Кулеба

Глава МЗС Китаю підтвердив повагу суверенітету і територіальної цілісності України - Кулеба

11:14 23.09.2022
Потрібно вправити мозок керівництву РФ, щоб завершити війну раніше, ніж закінчаться російські мобілізовані – Зеленський

Потрібно вправити мозок керівництву РФ, щоб завершити війну раніше, ніж закінчаться російські мобілізовані – Зеленський

10:29 23.09.2022
Втрати противника за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

Втрати противника за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

10:09 23.09.2022
Поблизу Сватового поранено командира ворожих військ генерал-майора Цокова - Генштаб

Поблизу Сватового поранено командира ворожих військ генерал-майора Цокова - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Над Дніпропетровською областю збили два російські БПЛА

Правоохоронці ексгумували 436 тіл на місці масового поховання біля Ізюму, більшість із ознаками насильницької смерті - Синєгубов

Зеленський призначив Олексія Макеєва послом України у ФРН

Путін прагне відновити СРСР, а загибель людей - частина плану, сказав Зеленський в інтерв'ю Алену Делону

Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський

ОСТАННЄ

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом обстрілу окупантами Запоріжжя в четвер увечері

Стався вибух на АЗК WOG в Одесі

Стався вибух на АЗК WOG в Одесі

Керівництво профільного комітету Ради пропонує на час війни спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку

Комендантська година в Миколаєві й області з 1 жовтня триватиме з 22:00 до 06:00

Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва

Над Дніпропетровською областю збили два російські БПЛА

Із початку навчального року понад 3,5 тис. вчителів повернулися до України

Унаслідок удару по Одесі пошкоджено чотири житлові будинки - мер

Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з паломниками-хасидами в Умані щодо заходів безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА