Стався вибух на АЗК WOG в Одесі

23 вересня близько 15:00 під час проведення регламентних робіт підрядною організацією на АЗК у м. Одеса, Люстдорфська дорога, 174 стався вибух, повідомляється у пресрелізі мережі АЗК WOG у п'ятницю.

"У момент інциденту АЗК не працював і не обслуговував клієнтів. На жаль, є постраждалі серед тих, хто виконував регламентні роботи", - зазначено в повідомленні.

Як зазначили у WOG, наразі причини вибуху з'ясовуються.

Мережа АЗК WOG надає максимальне сприяння у визначенні причин інциденту та ліквідації наслідків, наголосили в компанії.