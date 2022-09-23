Із початку навчального року понад 3,5 тис. вчителів повернулися до України

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що з початку навчального року понад 3,5 тис. вчителів повернулися до України.

"Перемогою є повернення наших вчителів із-за кордону. З початку нового навчального року понад 3,5 тисячі з них повернулися в Україну і продовжують викладати, проте ще 13 тисяч перебувають за межами країни", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

За його словами, навчальні заклади мають автономію у питаннях організації освітнього процесу, тому рішення щодо форми роботи вчителів ухвалюють керівники закладів.

"Якщо школа працює в онлайні чи змішаному режимі, то вчитель, який перебуває за кордоном, може працювати дистанційно", - написав він.