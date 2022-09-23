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17:51 23.09.2022

Правоохоронці ексгумували 436 тіл на місці масового поховання біля Ізюму, більшість із ознаками насильницької смерті - Синєгубов

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Правоохоронці ексгумували 436 тіл на місці масового поховання біля Ізюму, більшість із ознаками насильницької смерті - Синєгубов

Правоохоронці завершують ексгумацію тіл на місці масового поховання біля Ізюму, виявленого після деокупації міста, загалом ексгумовано 436 тіл загиблих, зокрема 21 військовослужбовця, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні завершується ексгумація тіл із масового поховання в Ізюмі. Загалом ексгумовано 436 тіл. Більшість із них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди тортур. Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у роботах з ексгумації протягом тижня щодня було задіяно близько 200 осіб (судмедексперти, поліцейські та співробітники ДСНС).

"Дякую за морально важку, але необхідну роботу. Кожне зі знайдених тіл - це окрема історія. І ми з'ясуємо обставини загибелі кожної людини, щоб їхні рідні та близькі дізналися правду, а вбивці були покарані", пообіцяв Синєгубов.

Він зазначив, що таке масове поховання не єдине в Ізюмі.

"Знайдено щонайменше ще три таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини. Наразі проводяться огляд та розмінування. Усі злочини окупантів будуть задокументовані, а винні заплатять за скоєне", - написав Синєгубов.

Як повідомлялося, з 7 березня по 10 вересня Ізюм перебував під окупацією ЗС РФ. Після звільнення міста від російських окупантів працівники Ізюмського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області отримали інформацію про існування місця масового поховання людей, які стали жертвами воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями країни-агресора та створеною в місті окупаційною владою. Там було виявлено близько 450 поховань, імовірно, цивільних та одну братську могилу, в якій поховані українські військовослужбовці.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання. За даними Нацполіції, до слідчих дій на місці події та забезпечення їх проведення залучено 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів Харківського обласного бюро СМЕ, 80 працівників ДСНС.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, більшість поховань безіменна, підписана лише номерами, правоохоронці встановлюватимуть особи похованих і обставини їх загибелі.

Теги: #ізюм #ексгумація

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