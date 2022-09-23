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17:53 23.09.2022

ЗСУ мають у резерві понад 135 тис. бронежилетів - заступник глави Міноборони

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ЗСУ мають у резерві понад 135 тис. бронежилетів - заступник глави Міноборони

Збройні сили України мають у резерві понад 135 тис. бронежилетів за прямими контрактами Міноборони, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"У резерві вже понад 135 тис. бронежилетів - наголошую - лише за прямими контрактами Міноборони. Це не рахуючи гуманітарної допомоги. Тобто ми маємо абсолютно необхідний запас і забезпечені бронежилетами. Що стосується шоломів - там трохи менші цифри, але це також десятки тисяч і теж там створено резерв", - сказала Маляр на брифінгу в Military media center у п'ятницю.

За її словами, з 15 до 21 вересня Міністерством оборони для забезпечення підрозділів Збройних сил передано понад 20 тис. бронежилетів, понад 24 тис. шоломів, понад 16 тис. пар взуття, з них понад 7 тис. зимових, понад 23 тис. комплектів польової форми та понад 13 тис. зимових курток.

Маляр додала, що минулого тижня в Україну прибув караван із предметами речового забезпечення, до якого увійшли 130 тис. курток костюма утеплювача, понад 207 тис. комплектів білизни нижньої демісезонної та зимової, 25 тис. зимових шапок та багато іншого.

"До кінця цього тижня ми чекаємо на ще декілька десятків тисяч зимових курток. Я поки що не називатиму цифри", - уточнила Маляр.

Заступник міністра поінформувала, що одночасно виконуються договори на придбання бензину, дизпалива, авіагасу і технічних олій.

Маляр наголосила, що Міністерство оборони вже профінансувало військовим частинам 100% коштів щомісячного грошового забезпечення. Також перераховано 100% коштів воєнного часу.

"Крім цього, профінансовано 93,5% виплат бойових із розрахунку 100 тис. грн на місяць", - зазначила заступник міністра.

Теги: #зсу #бронежилети

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