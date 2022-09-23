Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування подій в Україні виявила докази воєнних злочинів РФ у країні, проте поки що не дійшла висновку, що в Україні відбувалися злочини проти людяності.

"Ґрунтуючись на доказах, зібраних за час існування комісії, ми виявили після проведення розслідувань у чотирьох областях (Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях - ІФ-У), що воєнні злочини були скоєні в Україні", - сказав голова незалежної міжнародної комісії з питань розслідування подій в Україні Ерік Месе на пресконференції у Женеві у п'ятницю.

Месе зазначив, що сили РФ застосовували вибухову зброю в населених пунктах без різниці між мирним населенням та учасниками бойових дій.

"Ми були вражені великою кількістю розстрілів та інших порушень з боку сил РФ. І Комісія отримала відомості про наявність тортур та жорстокого поводження в умовах незаконного тримання в установах України та РФ", - зазначив він.

При цьому Месе наголосив, що поки що комісія не дійшла висновку, що в Україні відбувалися злочини проти людяності.

"Це процес, що триває, і ми продовжимо наші розслідування та аналіз. Але ми навмисно заявили, що ми виявили воєнні злочини", - сказав він.

Месе додав, що учасники комісії мають намір відвідати Ізюм, де раніше було знайдено масові поховання.

Він зазначив, комісія спробує індивідуалізувати злочинців.

"Що стосується імен, це те, до чого ми маємо повернутися у нашому фінальному звіті. Згідно з нашим мандатом, ми маємо спробувати індивідуалізувати злочинців, і ми зробимо все можливе для цього. Якщо це вдасться, ми зробимо це у нашому звіті у березні 2023 року", - резюмував Месе.

За його словами, комісія намагалася зв'язатися з російською владою, але їй це не вдалося.

У свою чергу комісар незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні Пабло де Гріфф звернув увагу на те, що було виявлено два випадки жорстокого поводження з солдатами РФ українськими солдатами та значно більшу кількість випадків, які є воєнними злочинами з боку РФ.

"Ми виявили два випадки жорстокого поводження з солдатами РФ українськими солдатами. Ми, очевидно, виявили значно більшу кількість випадків, які є воєнними злочинами з боку РФ", - наголосив де Гріфф.