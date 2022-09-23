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15:46 23.09.2022

Маасікас: Україна отримає всю нашу допомогу, щоб виграти війну та притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців

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Маасікас: Україна отримає всю нашу допомогу, щоб виграти війну та притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас відвідав деокупований Ізюм Харківської області.

"З групою європейських дипломатів у нещодавно звільненому Ізюмі. Братські могили. Камери тримання під вартою. Більшість міста зруйновано. Залишилося менше третини мешканців. Україна отримає всю нашу допомогу, щоб виграти війну і притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців", - написав Маасікас у твіттері у п'ятницю.

Теги: #єс #допомога #маасікас

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