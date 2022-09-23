Події

14:36 23.09.2022

На Харківщині затримано першого віцемера Вовчанська та двох псевдополіцейських із Куп'янська, які співпрацювали з окупантами

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На Харківщині затримано першого віцемера Вовчанська та двох псевдополіцейських із Куп'янська, які співпрацювали з окупантами

Під час комплексного оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківської області в межах стабілізаційних заходів СБУ затримала першу заступницю міського голови Вовчанська Ольгу Камінську, якій іще у липні було заочно оголошено про підозру в держзраді (ч.2 ст.111).

"Наразі вона затримана, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє УСБУ в Харківській області.

За даними спецслужби, підозрювана добровільно надавала допомогу представникам Росії під час окупації Вовчанська, зокрема склала та передала представникам російських окупаційних військ списки учасників АТО та ООС, а також патріотично налаштованих громадян та активістів-членів проукраїнських організацій Вовчанська. Крім того, використовуючи надані їй повноваження, підозрювана забезпечувала військових із РФ будівельними матеріалами для будівництва фортифікаційних споруд та агітувала місцевих жителів підтримувати окупаційний режим та брала участь у знятті прапора України з адміністративних будівель міста.

Крім того, затримано двох жителів Куп'янська (31 та 36 років), які за ідейними переконаннями виявили ініціативу та пішли працювати в окупаційну "поліцію".

"На початку липня їх обох призначили на посади "виконувачів обов’язків поліцейського взводу патрульної служби". Відтоді зловмисники активно допомагали ворогові у підтриманні "нових порядків" на захопленій території, у тому числі й вчиняли репресії проти патріотично налаштованих громадян", - повідомляє УСБУ у Харківській області.

Їм обом оголошено про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Теги: #харківська_область #колаборанти

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