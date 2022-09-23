Події

12:21 23.09.2022

У вихідні вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту, у суботу у багатьох областях України - невеликий дощ

2 хв читати
У вихідні вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту, у суботу у багатьох областях України - невеликий дощ

Невеликий дощ найближчої ночі в більшості центральних областей України, а вдень у суботу, 24 вересня, на Лівобережжі та в Криму, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, на сході південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів до 10°, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Температура вдень 10-15° тепла, на півдні та південному сході до 17°; на високогір'ї Карпат 2-7° тепла.

У Києві у суботу, 24 вересня, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 24 вересня найвища температура вдень була 30,0° тепла у 2015 році, найнижча вночі - 2,2° морозу у 1881 році – у перший рік метеорологічних спостережень.

У неділю, 25 вересня, в Україні без опадів; вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вдень 11-16° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 15-20°. У західних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

У Києві в неділю, 25 вересня, без опадів, лише у понеділок удень, 26 вересня, місцями очікується невеликий дощ. Вітер західний із переходом на південний, 5-10 м/с. Температура 25 вересня вночі 4-6° тепла, вдень близько 15°; 26 вересня вночі 7-9°, вдень 17-19°.

23 вересня на 8:00 температура води у Чорному та Азовському морях становила 14-19°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста "Київ" 14°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 23.09.2022
Прогноз погоди на вихідні 24–25 вересня: в Україні панує осінь

Прогноз погоди на вихідні 24–25 вересня: в Україні панує осінь

20:53 22.09.2022
Аналітик Concorde Capital припускає погіршення ситуації в економіці у 2023 році

Аналітик Concorde Capital припускає погіршення ситуації в економіці у 2023 році

14:50 22.09.2022
В Україні найближчими днями утримається прохолодна погода, у більшості областей - невеликі дощі

В Україні найближчими днями утримається прохолодна погода, у більшості областей - невеликі дощі

13:17 19.09.2022
На півдні та сході України у вівторок без дощів, тепло

На півдні та сході України у вівторок без дощів, тепло

12:22 17.09.2022
У неділю в Україні дощитиме

У неділю в Україні дощитиме

12:56 16.09.2022
Вихідні в Україні видадуться дощовими, температура майже не зміниться

Вихідні в Україні видадуться дощовими, температура майже не зміниться

12:09 16.09.2022
В Україні в неділю погіршиться погода: сильний вітер, дощі із грозами, у Карпатах сніг

В Україні в неділю погіршиться погода: сильний вітер, дощі із грозами, у Карпатах сніг

11:26 16.09.2022
Прогноз погоди на вихідні 17–18 вересня: осінній температурний калейдоскоп

Прогноз погоди на вихідні 17–18 вересня: осінній температурний калейдоскоп

14:32 15.09.2022
В Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман

В Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман

12:55 14.09.2022
Найближчими днями в Україні буде хмарно з проясненнями, часом дощі

Найближчими днями в Україні буде хмарно з проясненнями, часом дощі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Я хотів би, щоб Китай допоміг Україні, - Зеленський

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, загинула одна людина

На півночі України ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено – Міноборони

МАГАТЕ планує збільшити свою місію на ЗАЕС - Шмигаль

Офіси із централізованою системою опалення можуть закрити на зиму – експерт

ОСТАННЄ

Я хотів би, щоб Китай допоміг Україні, - Зеленський

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, загинула одна людина

Міжнародна комісія ООН із розслідування подій в Україні виявила докази воєнних злочинів РФ

У Козачій Лопані на Харківщині знайдено братську могилу

Маасікас: Україна отримає всю нашу допомогу, щоб виграти війну та притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців

На півночі України ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено – Міноборони

МАГАТЕ планує збільшити свою місію на ЗАЕС - Шмигаль

Зеленський закликав компанії та фонди приєднатися та підтримати Фонд Олени Зеленської

Порошенко: Немає жодного "референдуму" – є фарс, щоб виправдати божевілля Путіна

Олена Зеленська презентувала у США свій благодійний фонд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА