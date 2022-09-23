Події

09:01 23.09.2022

У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів із "Градів" та артилерії загинуло двоє людей, 9 поранено – голова ОВА

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У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів із "Градів" та артилерії загинуло двоє людей, 9 поранено – голова ОВА

У Марганці Дніпропетровської області внаслідок обстрілів російськими окупантами з "Градів" та артилерії загинуло двоє людей, ще дев’ятеро поранено, пошкоджено лінії електропередач та житлову інфраструктуру, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Трагічний початок дня з обстрілами. Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район. На ранок ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

За його словами, у Марганці двоє людей загинуло - чоловік і жінка. За попередньою інформацією, ще дев'ятьох поранено. Трьох людей рятувальники дістали з-під завалів.

Також у місті сталося займання будинку. Пожежники вже вгамували полум'я. Російські снаряди пошкодили вісім будинків, один – зруйнували.

Через ворожу атаку без світла залишилися 2200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.

У Нікополі, попередньо, понівечено 10 будинків.

На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань уточнюють.

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

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