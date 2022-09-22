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20:29 22.09.2022

Медведчук найбільше потрібен ФСБ - Буданов

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Медведчук найбільше потрібен ФСБ - Буданов

Український бізнесмен та колишній голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук найбільше потрібен Федеральній службі безпеки РФ, оскільки через нього йшло фінансування агентурних мереж в Україні та наповнення негласного бюджету організації, вважає начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"З точки зору розвідінформації: Медведчук на цьому етапі найбільше потрібен Федеральній службі безпеки, а не комусь там конкретно. Тому що він - та особа, через яку безпосередньо йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Через нього йшло загалом фінансування певних посадових осіб та наповнення негласного фонду бюджету ФСБ. Тому він їм дуже потрібний. Цей засіб, насамперед і впливу, і заробляння, відмивання коштів", - заявив Буданов на брифінгу в Офісі президента, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, в цьому і головна причина, чому в Росії так боролися за Медведчука.

Як доповнив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, Медведчук - це "дуже потужний для них носій інформації".

 

Теги: #медведчук #росія #обмін

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