Події

19:47 22.09.2022

Росіяни обстріляли Синельниківський район, постраждала жінка – Дніпропетровська облрада

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У Синельниківському районі росіяни влучили по території Великомихайлівської громади, внаслідок чого постраждала жінка, її госпіталізовано, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"В Синельниківському районі поцілили по території Великомихайлівської громади. Внаслідок обстрілу осколкові поранення, контузію та мінно-вибухову травму дістала жінка 1950 року народження. Вона ушпиталена до однієї з лікарень області", - написав він у телеграм-каналі.

У громаді пошкоджено декілька приватних будинків та господарську споруду. Наслідки – на фото.

Крім того, у Криворізькому районі вдень окупанти вдарили з "Ураганів". Під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада, постраждалих та руйнувань немає.

Теги: #дніпропетровщина #поранення #обстріл

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