У Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто в період із 23 до 27 вересня - Генштаб ЗСУ

Активізувалась робота російських загарбників з підготовки та проведення "референдуму", у Старобільську Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто в період із 23 до 27 вересня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період із 23 до 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Також у населених пунктах Херсонської області представники російської окупаційної влади під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги намагаються отримати від місцевих мешканців їхні особисті дані. Продовжується формування "виборчих комісій".

На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим мешканцям за надання паспортних даних та отримання громадянства Росії обіцяють грошову винагороду та побутові прилади.