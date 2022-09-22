Українські сили відбили ворожі атаки в районах Куп'янська, Зайцевого та Новомихайлівки – Генштаб ЗСУ

За цю добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп'янськ, Зайцеве та Новомихайлівка, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з повідомленням Генштабу, за добу авіація Сил оборони вразила десять районів зосередження живої сили та військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили два БПЛА окупантів.

"Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.