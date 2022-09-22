ДБР вивчить законність перетину держкордону фігурантами "Віденської тероборони"

Співробітники Державного бюро розслідувань перевірять інформацію журналістів, викладену у другій частині розслідування "Української правди" про виїзд за кордон під час російської агресії військовозобов'язаних громадян України.

"Зокрема, у межах розслідування кримінального провадження, порушеного після оприлюднення першої частини – "Батальйон Монако", будуть також досліджені і обставини перетину державного кордону України фігурантами нового розслідування – "Віденська тероборона", у тому числі роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів", - повідомляє пресслужба ДБР.

У Бюро нагадали, що розпочато досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон одного з фігурантів "Віденської тероборони", ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

"У ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не була з’ясована наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон", - ідеться у повідомленні.

Зафіксовано перебування Тупицького в Австрії у центрі Відня поряд із автомобілем, зареєстрованим на дружину. За інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державного кордону України не перетинав.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.