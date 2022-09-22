Окупанти знову завдали удару по критичній інфраструктурі Печенізької громади на Харківщині

Російські окупаційні війська в четвер удень, 22 вересня, знову завдали удару по критичній інфраструктурі Печенізької громади Харківської області, повідомив селищний голова Олександр Гусаров.

"Сьогодні близько 12:00 ворог завдав чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі нашої громади", - написав Гусаров у своєму телеграм-каналі.

Він не уточнив, чи є жертви та постраждалі.

Як повідомлялося раніше, ввечері 20 вересня Печенізький селищний голова Олександр Гусаров негайно звернувся до жителів громади і попередив про ймовірну загрозу сильного затоплення через ворожі ракетні обстріли дамби, що не припиняються.

"Існує ймовірна загроза руйнування ворогом дамби Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій униз за течією", - написав Гусаров у своєму телеграм-каналі.

Він закликав жителів цілодобово стежити за повідомленнями Печенізької селищної ради та в разі оголошення тривоги взяти речі першої необхідності й переміститися за адресами, зазначеними в його телеграм-каналі.

У ніч на 21 вересня окупанти завдали ще двох ракетних ударів, унаслідок яких було зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі.

Уранці 22 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що ситуація під контролем, загрози прориву дамби немає.